Слова президента Украины Владимира Зеленского о массовой мобилизации украинцев в случае гипотетического нападения России – «нормальная реакция патриота». Об этом первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сказал в эфире канала «Украина 24» 26 декабря

По мнению Кравчука, Зеленский не мог ответить журналисту иначе.

«Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто встал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю», — сказал Кравчук.

Зеленский даже думать не хочет о войне с Россией. Но думает © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что «нападения России» со стороны Крыма не будет и он не хочет представлять подобную «ужасную ситуацию», но в таком случае на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.

При этом слова Зеленского раскритиковал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос. Представитель ведомства отметил, что это нереалистичное представление и Украина «не воюет мясом».