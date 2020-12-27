Специалисты МЧС России продолжают разминирование в Нагорном Карабахе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Специалисты отряда «Лидер» МЧС России продолжают пиротехнические работы в Нагорном Карабахе. К настоящему моменту ими обследовано почти 53 га территорий и обнаружено свыше 10 тысяч взрывоопасных предметов», — сообщили в МЧС.

Найденные боеприпасы переданы в центр гуманитарного разминирования для утилизации. Среди них более 4700 снарядов калибра от 30 мм до 152 мм, 416 различных минометных мин, почти 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, более 260 фрагментов РСЗО «Град», а также более 3200 патронов, 540 гранат и пять противотанковых управляемых ракет «Малютка» и «Фагот». Безпалько: Карабах стал главной болевой точкой России в 2020 году © РИА Новости, Нина Зотина

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе специалисты МЧС проводят с 8 декабря. Основная часть работ ведется в Айгестане Аскеранского района и его окрестностях.

В воскресенье 27 декабря МЧС России отмечает 30 лет со дня основания. Как сообщила пресс-служба ведомства, за 30 лет силами МЧС спасено более 2,5 млн человек, оказана помощь более 5 млн человек, ликвидировано более 31 тысячи чрезвычайных ситуаций различного характера. Потушено свыше 6,9 млн пожаров, обезврежено более 1,7 млн взрывоопасных предметов, подготовлено более 50 тысяч специалистов в ВУЗах МЧС России.

Специалистами ведомства проведено свыше 500 гуманитарных операций за рубежом, осуществлена доставка гуманитарных грузов в более чем 100 стран мира, проведено свыше 120 авиаопераций по санитарной эвакуации тяжелобольных российских граждан из зарубежных стран.