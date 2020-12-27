Посольство Украины в Германии проверяет, не было ли украинских граждан среди пострадавших при стрельбе в Берлине 26 декабря, сообщила пресс-служба диппредставительства

«По предварительной информации полиции, четверых пострадавших доставили в больницу. Сейчас выясняются причины и мотивы преступления. Поиски злоумышленников/ка продолжаются. Выясняется, есть ли среди пострадавших граждане Украины», — гласило сообщение на сайте посольства.

Находящимся в Германии украинцам настоятельно рекомендовали избегать район, в котором произошёл инцидент. Германия финансово поддержит реформы на Украине © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Утром 26 декабря в районе в Кройцберг в Берлине на улице Штреземанштрассе произошла стрельба. Местные жители вызвали полицию. На месте происшествия обнаружили четверых раненых с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших пытался скрыться, прыгнул в канал, однако был извлечён спасателями. Все раненые госпитализированы, ведётся следствие.