Начиная с первой половины 2021 года Майя Санду будет «президентом всего народа», но из-за своей прозападной позиции ее вскоре начнет «тянуть вправо», считает молдавский политолог Корнел Чуря. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Исходя из инаугурационной речи, отметил политолог, Санду постарается вести сбалансированную и взвешенную внешнюю политику, но, в отличие от Додона, будет ставить акцент на взаимоотношения с Западом, а не с Россией.

«Она отказала себе в удовольствии проговорить в речи такие понятия, как евроинтеграция, Евросоюз. Она высказалась более нейтрально, сказала, что Молдова должна ориентироваться на «цивилизованные страны», не указывая их названия», — отметил Чуря.

Корнел Чуря об итогах 2020 года: Молдавия находится в преддверии значительных событий © © Sputnik / Rodion Proca

«Но мне кажется, что будет очень сложно ей удержаться на этих позициях. Я думаю, что в течение первой половины этого года она попытается быть "президентом всего народа", но уже начиная со второй половины 2021 года ее будет тянуть «вправо», к прозападным силам, и она не сможет оставаться нейтральной», — заключил эксперт.

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