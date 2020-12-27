В 2021 году а Молдавии могут пройти досрочные парламентские выборы, так как сегодня парламентское большинство в стране отсутствует. Об этом глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Додон собрался защищать дружбу Молдавии и России © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Майи Санду.

Тулянцев отметил, что приход Санду к власти не отразится на политической жизни Молдавии, которая является парламентской республикой, а парламентского большинства у президента нет.

«Сегодня ни у кого нет парламентского большинства… Вскоре в Молдавии, я так думаю, должны пройти досрочные парламентские выборы, и все события будут происходить уже после них, когда будет понятно, на чьей стороне парламент, из кого он будет состоять. Есть вероятность, что туда войдут новые игроки», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что большинство граждан Молдавии «смотрят с надеждой» в сторону России и видят в ней стратегического партнера. Поэтому, по словам Тулянцева, вне зависимости от того, кто будет «рулить» на политической арене в Молдавии, Москве следует выстраивать отношения в первую очередь с многонациональным молдавским народом, а не с «политическими карликами».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.