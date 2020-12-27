Сегодня между Россией и ЕС обсуждаются перспективы развития водородной возобновляемой энергетики, значительная часть которой опирается на ресурсы природного газа, поэтому нефтяная и газовая иглы послужат РФ еще много десятилетий. Об этом экономист Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Зубец рассказал, как цены на нефть скажутся на экономике России в 2021 году © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Разговоры о том, что нам надо слезать с нефтяной иглы и заняться производством смартфонов, — это полная ерунда. На рынке смартфонов нас никто не ждет, на рынке оборудования для IT-технологий нас тоже никто не ждет. А вот на рынке переработки химического сырья и производства удобрений нас ждут с большим удовольствием», — заявил Зубец.

При этом он отметил, что параллельно нужно развивать новые сектора экономики, в частности машиностроение, IT, глубокую переработку природных ресурсов и экспорта продуктов нефтепереработки, лесной комплекс и так далее.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.