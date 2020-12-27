Он отметил, что в мире есть масса стран, развитых и экономически благополучных, таких как Канада или Австралия, которые живут за счет экспорта ресурсов.
«Разговоры о том, что нам надо слезать с нефтяной иглы и заняться производством смартфонов, — это полная ерунда. На рынке смартфонов нас никто не ждет, на рынке оборудования для IT-технологий нас тоже никто не ждет. А вот на рынке переработки химического сырья и производства удобрений нас ждут с большим удовольствием», — заявил Зубец.
При этом он отметил, что параллельно нужно развивать новые сектора экономики, в частности машиностроение, IT, глубокую переработку природных ресурсов и экспорта продуктов нефтепереработки, лесной комплекс и так далее.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.