Она отметила, что существуют различные ограничения, в связи с которыми некоторые украинцы вынуждены тестироваться каждые три недели.
«А тесты самые-самые дешевые — что-то в районе $30 (850 гривен, 2200 рублей. — Ред.). Ну вот и представьте себе: да не натестишься на такие деньги! Поэтому, конечно, большая часть заболевшего населения лечится дома, самостоятельно, не надеясь на государство», — сказала Бондаренко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что западные вакцины Украина получит не скоро. При этом он подчеркнул, что, даже несмотря на это, Киев не может себе позволить закупить российскую вакцину.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.