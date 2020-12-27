На Украине не отлажена система бесплатного тестирования на COVID-19 и предоставления лекарств от государства, поэтому украинцы предпочитают заниматься самолечением. Об этом экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко сказала в интервью изданию Украина.ру

Тест-системы на Украине выявят новые штаммы COVID-19 — Ляшко © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«А тесты самые-самые дешевые — что-то в районе $30 (850 гривен, 2200 рублей. — Ред.). Ну вот и представьте себе: да не натестишься на такие деньги! Поэтому, конечно, большая часть заболевшего населения лечится дома, самостоятельно, не надеясь на государство», — сказала Бондаренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что западные вакцины Украина получит не скоро. При этом он подчеркнул, что, даже несмотря на это, Киев не может себе позволить закупить российскую вакцину.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.