Билан рассказал, что между ним и Пугачевой хорошие дружеские отношения, несколько лет назад они даже вместе спели ее хит «Не отрекаются любя», но справиться со своим непомерным пиететом перед примадонной, признается певец, ему не удается.
«С Аллой Борисовной общаюсь, немного припустив глаза. Я даже как-то ей сказал: «Я не знаю, как с вами общаться! Вы просто для меня человек из космоса», — сказал Билан.
Ранее издание Украина.ру опубликовало: «Меня очень задевала»: Дружинин рассказал об опыте сотрудничества с Пугачевой.