Певец Дима Билан заявил о том, что до сих пор робеет, когда встречается с примадонной отечественной эстрады. О своих страхах перед Аллой Пугачевой победитель «Евровидения» рассказал на YouTube-шоу «ДаДа - НетНет», которое вышло 24 декабря

Украина.ру на Youtube Борис Корчевников о дружбе народов, пропаганде, любви к Киеву, личных переживаниях