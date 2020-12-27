Молдавия - парламентская республика, поэтому новый президент Майя Санду не будет решать, по какому пути пойдет государство. Об этом глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Санду вступила в должность президента Молдавии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тулянцев напомнил, что все решения в Молдавии принимаются парламентом, а президент — это некий человек, к которому есть интерес со стороны СМИ, и поэтому все ее заявления будут достаточно широко освещаться.

«Будет она (Санду. — Ред.) встречаться с мировыми лидерами, будет делать громкие заявления, будет кататься по миру или оставаться в стране — ее деятельность будет просто широко освещаться в СМИ. На этом ее деятельность заканчивается. Возможно, она, как [экс-президент Игорь] Додон, будет раздавать медали. Вот, собственно, и все», — отметил эксперт.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.