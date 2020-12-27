Девушка, известная как любовница стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), Анастасия Шульженко призналась, что смотрит шоу «Племя» с участием супруги своего возлюбленного, певицы Наташи Королевой и сравнивает их отношения. Об этом Шульженко на днях написала у себя в Instagram

«Опять бессонница! Всю ночь смотрела новый телепроект "Племя"… Смотрела, и сердце кровью обливалось. Однажды мы тоже пытались спасти наши отношения в диких условиях… И как бы нам ни хотелось, как бы мы ни старались сохранить нашу любовь, но, к сожалению, ничего из этого не вышло…» — написала Шульженко.

Также девушка посочувствовала певице, чем немало удивила своих подписчиков, которые сочли, что просмотр программы с женой бывшего парня напоминает мазохизм.

«Думаю, что Вам не надо смотреть этот проект», «Тарзаны не отношения спасают, а бабосики косят. А вы вот без работы остались», «Чего ты к ним привязалась? Молодая девчонка, ищи мясо помоложе», — ответили пользователи.

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Ранее издание Украина.ру писало о том, что Королева назвала сумму, которую Тарзану предлагали за «полоскание нижнего белья».