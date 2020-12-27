«Опять бессонница! Всю ночь смотрела новый телепроект "Племя"… Смотрела, и сердце кровью обливалось. Однажды мы тоже пытались спасти наши отношения в диких условиях… И как бы нам ни хотелось, как бы мы ни старались сохранить нашу любовь, но, к сожалению, ничего из этого не вышло…» — написала Шульженко.
Также девушка посочувствовала певице, чем немало удивила своих подписчиков, которые сочли, что просмотр программы с женой бывшего парня напоминает мазохизм.
«Думаю, что Вам не надо смотреть этот проект», «Тарзаны не отношения спасают, а бабосики косят. А вы вот без работы остались», «Чего ты к ним привязалась? Молодая девчонка, ищи мясо помоложе», — ответили пользователи.
Конфликт в любовном треугольнике длится уже четвертый месяц со взаимными обвинениями, угрозами и даже шантажом. И вопреки предположениям поклонников, которые они делали еще в сентябре, Королева и Тарзан не развелись.
Ранее издание Украина.ру писало о том, что Королева назвала сумму, которую Тарзану предлагали за «полоскание нижнего белья».