На этот раз Беляков выступил в роли быка, надев белый пушистый костюм и вставив золотое кольцо в нос.
По сюжету бык-Беляков приходит в зоопарк, где замечает своих сородичей, самку и самца, которые «пасутся» у озера. Он начинает заигрывать с самкой, из-за чего с другим быков возникает конфликт, в котором победу одерживает Беляков.
Как сообщают украинские СМИ, Беляков сам пишет песни к своим клипам.
Директор Одесского зоопарка уже не впервые переодевается в животных для юмористических видео: ранее он уже побывал в образе крысы, а также облачался петухом, свиньей и другими животными восточного календаря.