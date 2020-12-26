Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снял новый клип, посвященный символу наступающего года – быку. Ролик был на днях опубликован на YouTube канале зоопарка

На этот раз Беляков выступил в роли быка, надев белый пушистый костюм и вставив золотое кольцо в нос.

В Одесском зоопарке сняли видео, где нарядившийся крысой директор учреждения пританцовывает вокруг ребенка

Как сообщают украинские СМИ, Беляков сам пишет песни к своим клипам.

Директор Одесского зоопарка уже не впервые переодевается в животных для юмористических видео: ранее он уже побывал в образе крысы, а также облачался петухом, свиньей и другими животными восточного календаря.