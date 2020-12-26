«Умер от старости, остановилось сердце», — сообщили в пресс-службе.
Блейк был офицером британской разведки MI6. В 1950-х годах начал сотрудничать с КГБ и перешел на сторону Советского Союза.
В 1953 году он проинформировал советскую разведку о намерении Лондона проложить туннель к линиям связи группы советских войск в Германии.
После разоблачения в 1961 году в Великобритании его арестовали и приговорили к 42 годам тюремного заключения, однако спустя 4 года он бежал из тюрьмы. С 1965 года проживал в Москве.
Был награжден орденами Ленина и Красного Знамени, в 2007 году был удостоен ордена Дружбы.