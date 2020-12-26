В возрасте 98 лет скончался легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк. Об этом 26 декабря сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР)

«Умер от старости, остановилось сердце», — сообщили в пресс-службе.

Блейк был офицером британской разведки MI6. В 1950-х годах начал сотрудничать с КГБ и перешел на сторону Советского Союза.

«Укразийский» проект как предтеча увлекательного шпионства в СССР © «Укразия». Петр Чардынин. 1925

После разоблачения в 1961 году в Великобритании его арестовали и приговорили к 42 годам тюремного заключения, однако спустя 4 года он бежал из тюрьмы. С 1965 года проживал в Москве.

Был награжден орденами Ленина и Красного Знамени, в 2007 году был удостоен ордена Дружбы.