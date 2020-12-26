«Около 20:00 на 255 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Повчино Новоград-Волынского района, патрульные принудительно остановили автомобиль Nissan. Двигаясь по территории Ровенской области, водитель нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полицейских, поэтому они решили его догнать и проверить. Как оказалось, водитель избегал общения с полицейскими из-за груза, находившегося в микроавтобусе», — говорится в сообщении.
В ходе осмотра обнаружилось, что в микроавтобусе находятся 27 мешков камнем, внешне напоминавшим янтарь-сырец.
Водитель предложил полицейскому 1 тысячу евро, чтобы избежать ответственности.
По данному факту возбуждено уголовное дело.