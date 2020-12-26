В Житомирской области полицейские обнаружили микроавтобус, в котором находилось 27 мешков с янтарем, общим весом в 700 кг. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Нацполиции по региону

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