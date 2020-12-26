На Украине планируют полностью отказаться от паспортов-книжек, а взамен ввести документы нового образца. Соответствующий законопроект №3986 внесен в Верховную Раду и уже рекомендуется профильным комитетом к принятию, передает 25 декабря издание «Страна» со ссылкой на сайт парламента

За АТО. Украина раздаст паспорта воевавшим в Донбассе иностранцам © пресс-служба ВС Украины/Олег Чубук действительны до момента вклеивания нового фото — по достижению 25-летнего и 45-летнего возраста. Для лиц старше 45 лет книжка будет действовать бессрочно при условии, что до вступления в силу закона в нее было вклеено новое фото.

Таким образом, при следующем вклеивании фото паспорта-книжки будут заменяться на пластиковые карты.

С 1 января 2016 года паспорт гражданина Украины изготавливается в виде пластиковой карты, содержащей носитель информации. Любой владелец паспорта образца 1994 года может по желанию обменять его на ID-карту, а каждый гражданин, достигший 14 лет, может ее получить.