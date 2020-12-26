«Сегодня мы начинаем переворачивать страницу тяжелого года. Вакцину от COVID-19 получили все страны ЕС», — написала она.
Урсула фон дер Ляйен также добавила, что вакцинация от коронавируса в странах ЕС начнется уже завтра.
«Дни вакцинации в ЕС — это трогательный момент единства. Вакцинация — надежный выход из пандемии», — отметила она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что западные вакцины украинцы получат не скоро. При этом он подчеркнул, что, даже несмотря на это, Киев не может закупить российскую вакцину.