Украинский посол в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине Василий Кирилич заявил, что икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову, необходимо вернуть Украине. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщило агентство РИА Новости

Ранее, 14 декабря, председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик подарил главе российского МИД Сергею Лаврову икону, сообщив, что ей 300 лет и она якобы была найдена в Луганске.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране».

Россия вернула Боснии подаренную Лаврову икону © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

«Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным. А если сделан уже первый шаг — возвращена икона в Сараево, то надо сделать второй — вернуть ее в Украину», — заявил Кирилич.

По словам советника Додика Радована Ковачевича, икона полтора десятка лет находилась в частной коллекции и не представляет никакой иной ценности, кроме духовно-символической.