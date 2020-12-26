Мутировавший коронавирус добрался до Украины, но зараженный уехал работать в Чехию. Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, передает «Украина 24» в пятницу, 25 декабря

«Симптоматика не была уникальной — пациент имел легкую форму, у него не было проблем, связанных с легкими и тому подобное. Пациент перенес (Covid-19), уехал отсюда на работу в Чехию, и чешские коллеги прислали мне его тест, в котором были признаки мутации. Именно ретроспективно я об этом узнал, не в Украине, пациент уже выздоровевший находился в Чехии», — сказал врач.

Британский штамм коронавируса может проложить путь «Спутнику V» на Украину © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«В данном случае пациент лечился без каких-либо дополнительных средств. Мы работали исключительно симптоматическим лечением, потребности в лечении каким-либо интенсивным методом не было», — отметил он.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.