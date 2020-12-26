«Я вакцинироваться, прививаться не буду», — заявил Лукашенко.

Свой отказ он обосновал тем, что относится к категории скептиков.

2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается
2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается
© CC0, Pixabay
При этом он напомнил, что весной в Белоруссии планируется массовая вакцинация. Всего планировалось привить 1,2 млн человек, однако президент допустил увеличение числа желающих.

В марте этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшее средство от коронавируса — это сельский труд, сауна и горячительные напитки.

Он также отмечал, что сам перенес коронавирус легко, «на ногах».