«Я вакцинироваться, прививаться не буду», — заявил Лукашенко.
Свой отказ он обосновал тем, что относится к категории скептиков.
При этом он напомнил, что весной в Белоруссии планируется массовая вакцинация. Всего планировалось привить 1,2 млн человек, однако президент допустил увеличение числа желающих.
В марте этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшее средство от коронавируса — это сельский труд, сауна и горячительные напитки.
Он также отмечал, что сам перенес коронавирус легко, «на ногах».