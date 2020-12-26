Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался делать прививку от коронавируса. Об этом он заявил во время визита в городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска, передает «Интерфакс» 25 декабря

«Я вакцинироваться, прививаться не буду», — заявил Лукашенко.

Свой отказ он обосновал тем, что относится к категории скептиков.

2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается © CC0, Pixabay

В марте этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшее средство от коронавируса — это сельский труд, сауна и горячительные напитки.

Он также отмечал, что сам перенес коронавирус легко, «на ногах».