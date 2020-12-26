Ранее Владимир Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае «нападения» и мобилизует все население страны — как мужчин, так и женщин.
«Это пустая риторика, и вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией», — сказал Охрименко.
Эксперт отметил, что по результатам соцопросов большинство украинцев не относятся плохо к простым гражданам России, из-за чего Охрименко не представляет, как Зеленский сможет мобилизовать людей на войну с восточным соседом.
«Сейчас мода на войну на Украине прошла. Осталась мода на войну в украинской политике. Я не знаю, зачем Зеленский это сказал, ведь сейчас стрельба прекратилась. Да, есть масса вопросов и нюансов, но там нужно просто решать проблему развода войск, а все эти заявления — они, по-моему, просто бред», — сказал политолог.
Он добавил, что для украинцев идея войны с Россией абсурдна.