Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что не понимает, зачем президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о «войне с Россией», а также назвал его слова бредом. Об этом он рассказал в беседе с НСН 25 декабря

Ранее Владимир Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае «нападения» и мобилизует все население страны — как мужчин, так и женщин.

«Это пустая риторика, и вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией», — сказал Охрименко.

Зеленский даже думать не хочет о войне с Россией. Но думает © пресс-служба президента Украины

«Сейчас мода на войну на Украине прошла. Осталась мода на войну в украинской политике. Я не знаю, зачем Зеленский это сказал, ведь сейчас стрельба прекратилась. Да, есть масса вопросов и нюансов, но там нужно просто решать проблему развода войск, а все эти заявления — они, по-моему, просто бред», — сказал политолог.

Он добавил, что для украинцев идея войны с Россией абсурдна.