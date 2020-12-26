Мэр Харькова Геннадий Кернес любил бейсболки – в отеле, где он жил, для этих головных уборов была отведена даже целая комната. Об этом в комментарии изданию «Страна» 25 декабря рассказал его сын Даниил Привалов

Кернес умер. Что изменит смерть мэра Харькова © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк словам, гостиница, где жил Геннадий Кернес, продолжит работу, но номер градоначальника останется нетронутым.

«Думаю, так и оставим. У нас даже есть комната в этой гостинице, где хранится огромная коллекция кепок от отца. Если не знаешь, что подарить отцу — подари ему кепку модную. У него есть разные. Можно было бы сделать благотворительный аукцион», — рассказал Привалов.

Утром 17 декабря стало известно, что скончался Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ.

В среду, 23 декабря, Кернеса отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.