По его словам, гостиница, где жил Геннадий Кернес, продолжит работу, но номер градоначальника останется нетронутым.
«Думаю, так и оставим. У нас даже есть комната в этой гостинице, где хранится огромная коллекция кепок от отца. Если не знаешь, что подарить отцу — подари ему кепку модную. У него есть разные. Можно было бы сделать благотворительный аукцион», — рассказал Привалов.
Утром 17 декабря стало известно, что скончался Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ.
В среду, 23 декабря, Кернеса отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.