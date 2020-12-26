Элиты стран-членов ЕАЭС должны принять окончательное решение о создании экономического союза с перспективой его трансформации в военно-политический союз, когда ОДКБ станет его частью. Об этом директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, что будет, если Минск станет торговать только со странами ЕАЭС © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Будущее Белоруссии напрямую зависит от развития евразийской интеграции, от того, сможет ли ЕАЭС стать полноценным интеграционным блоком, с которым будут считаться, пространством, где будут соблюдены все четыре свободы, принятые для экономических союзов, — свобода передвижения людей, товаров, услуг и капиталов. Это важно не только для Белоруссии, но и для нашего совместного будущего», — подчеркнул политолог.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.