По его мнению, Евразийскому экономическому союзу пора «выбираться из коротких штанишек».
«Будущее Белоруссии напрямую зависит от развития евразийской интеграции, от того, сможет ли ЕАЭС стать полноценным интеграционным блоком, с которым будут считаться, пространством, где будут соблюдены все четыре свободы, принятые для экономических союзов, — свобода передвижения людей, товаров, услуг и капиталов. Это важно не только для Белоруссии, но и для нашего совместного будущего», — подчеркнул политолог.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.