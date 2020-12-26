При составлении учебников истории Украины последние 20 лет события следует давать исключительно хронологией, без оценочных суждений. Об этом экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко сказала в интервью изданию Украина.ру

Политолог Фесенко рассказал, с чем войдет в историю президент Зеленский © Facebook Владимира Фесенко

«У нас сейчас происходит ровно обратное: у нас настолько заполитизированы особенно самые свежие события, что, когда читаешь учебник, понимаешь, что он напрочь пропитан лживым ядом, потому что белое названо черным, а черное названо белым просто потому, что та или иная политическая команда находится у власти и перекраивает историю так, как выгодно ей», — заявила экс-депутат.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.