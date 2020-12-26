Так, по ее словам, о 2020 годе следовало бы написать, что Украина, как и весь остальной мир, была поглощена проблемами борьбы с коронавирусом. Для того чтобы дать объективную оценку событиям текущего года, должно пройти время, подчеркнула Бондаренко.
«У нас сейчас происходит ровно обратное: у нас настолько заполитизированы особенно самые свежие события, что, когда читаешь учебник, понимаешь, что он напрочь пропитан лживым ядом, потому что белое названо черным, а черное названо белым просто потому, что та или иная политическая команда находится у власти и перекраивает историю так, как выгодно ей», — заявила экс-депутат.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.