Инаугурацию Майи Санду празднует лишь чиновничий класс, так как эти политические разборки никакого отношения к гражданам Молдавии не имеют. Об этом глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Санду вступила в должность президента Молдавии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тулянцев подчеркнул, что для него нет разницы между экс-президентом Игорем Додоном и Санду. Он убежден, что сейчас оба политика будут выяснять между собой, кто из них больше провалился.

«Никто из них, ни Додон, ни Санду, не предложили Молдавии путь по выходу из сложившегося кризиса… Как эти выборы прошли под лозунгом борьбы антирейтингов двух политиков, и победил тот, у кого меньше антирейтинг, так и продолжают они в этой матрице существовать и доказывать, кто из них хуже. Вот в этом и вся беда, потому что пострадает от этих разборок народ Молдавии», — сказал Тулянцев.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.