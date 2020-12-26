В 2020-м в Молдавии произошло много «антизначимых» событий, которые сделали год ужасным для страны. Об этом глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Санду вступила в должность президента Молдавии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В этом году коронавирус просто уничтожил молдавскую экономику, молдавскую надежду и фактически показал, что власти в Молдавии нет. Власть не смогла справиться с пандемией, власть принимала ужасные решения в отношении борьбы с пандемией и показала свою абсолютную некомпетентность. Власть не способна ни на что», — заявил Тулянцев.

Кроме того, он напомнил, что в 2020 году в Молдавии прошли президентские выборы «по правилам Плахотнюка». По словам эксперта, этот год показал, что Влад Плахотнюк никуда не ушел и продолжает влиять на молдавскую политику.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.