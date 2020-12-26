Нагорный Карабах, в котором в этом году прошли боевые действия высокой интенсивности, стал главной болевой точкой для России. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

В Нагорном Карабахе погиб российский офицер © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

При этом он подчеркнул, что благодаря грамотным действиям Москвы эта болевая точка находится в полузамороженном состоянии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.