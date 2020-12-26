«Существовали риски вовлечь в этот конфликт не только страны региона, но Россию и Турцию, и вообще превратиться в полноценную мировую войну. На мой взгляд, этот военный конфликт был главной болевой точкой для России и остается ею сейчас», — заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что благодаря грамотным действиям Москвы эта болевая точка находится в полузамороженном состоянии.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.