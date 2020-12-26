Необходимость конституционной реформы в Белоруссии созрела задолго до президентских выборов-2020 и протестов - это следствие соображений преемственности власти. Об этом директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, как санкции отразятся на конституционной реформе в Белоруссии © Santa Fe Relocation Services / flickr Александр Лукашенко еще несколько лет назад говорил о конституционной реформе, так как находится у власти с 1994 года.

«Система думает о сохранении стабильности, суверенитета, поэтому конституционные преобразования предполагались и до президентских выборов. Может быть, ситуация, которая произошла после президентских выборов, несколько ускорила по срокам, но привязывать идею реформы Конституции к протестному движению или к давлению наших российских союзников, как об этом пишут несведущие публицисты, на мой взгляд, несерьезно», — подчеркнул Шпаковский.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Впоследствии власти Белоруссии заявили о разработке плана выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.