По его словам, для проведения реформы необходимо назначение общенационального референдума. А чтобы разработать контуры этой реформы, необходимо время для привлечения специалистов в области конституционного права, политического устройства.
Кроме того, необходимо провести общественные обсуждения, чтобы понять, какого рода изменения нужны, чтобы укрепить государство, а не разбалансировать его, как в свое время сделал Михаил Горбачев, когда затеял так называемую перестройку в СССР.
«Страховка от нового Горбачева — это время, которое затрачивается белорусским государством на подготовку конституционной реформы. Мое глубокое убеждение, что нельзя с кондачка подходить к этим вопросам и спешить», — рассказал Александр Шпаковский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.