Необходимость конституционной реформы в Белоруссии созрела давно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский

Через «а» или через «о»? Политическая филология президента Лукашенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Кроме того, необходимо провести общественные обсуждения, чтобы понять, какого рода изменения нужны, чтобы укрепить государство, а не разбалансировать его, как в свое время сделал Михаил Горбачев, когда затеял так называемую перестройку в СССР.

«Страховка от нового Горбачева — это время, которое затрачивается белорусским государством на подготовку конституционной реформы. Мое глубокое убеждение, что нельзя с кондачка подходить к этим вопросам и спешить», — рассказал Александр Шпаковский.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.