Отставка правительства Алексея Гончарука и местные выборы сигнализируют о национальном повороте команды Зеленского, отметил Бортник.
В Кабмине Гончарука были собраны люди, ориентировавшиеся на внешних игроков, а правительство Дениса Шмыгаля прежде всего ориентируется на внутренних игроков, заявил эксперт.
«Отказ от борьбы с украинскими элитами, которую провозглашал Зеленский… заключение с ними союзов: на центральном уровне — в виде бюджетной коалиции в парламенте, на региональном уровне — в 16 из 22 облсоветов есть коалиция "Слуги народа" с региональными элитами — это сильный национальный поворот, который определяет будущее Зеленского и новый политический цикл в стране», — сказал Бортник.
Однако при этом за год значительно возрос уровень долговых обязательств перед внешними кредиторами, которые взяла на себя Украина, напомнил он.
По словам Бортника, меморандум, заключенный Украиной с Международным валютным фондом и европейскими кредиторами, детализирует уже не только управление финансовой стабильностью, но и государственными компаниями, антикоррупционной структурой, Национальным банком, системой образования и медицины.
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