Украинское общество стало отторгать внешнее управление. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник

Отставка правительства Алексея Гончарука и местные выборы сигнализируют о национальном повороте команды Зеленского, отметил Бортник.

В Кабмине Гончарука были собраны люди, ориентировавшиеся на внешних игроков, а правительство Дениса Шмыгаля прежде всего ориентируется на внутренних игроков, заявил эксперт. Порошенко, Коломойский или Сорос: кто стоит за новым Майданом? © AFP, GENYA SAVILOV

«Отказ от борьбы с украинскими элитами, которую провозглашал Зеленский… заключение с ними союзов: на центральном уровне — в виде бюджетной коалиции в парламенте, на региональном уровне — в 16 из 22 облсоветов есть коалиция "Слуги народа" с региональными элитами — это сильный национальный поворот, который определяет будущее Зеленского и новый политический цикл в стране», — сказал Бортник.

Однако при этом за год значительно возрос уровень долговых обязательств перед внешними кредиторами, которые взяла на себя Украина, напомнил он.

По словам Бортника, меморандум, заключенный Украиной с Международным валютным фондом и европейскими кредиторами, детализирует уже не только управление финансовой стабильностью, но и государственными компаниями, антикоррупционной структурой, Национальным банком, системой образования и медицины.

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