Один из фронтов мировой войны вакцин проходит как раз по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник

По словам политолога, пандемия коронавируса стала фоновом событием, оказавшим влияние на абсолютно все события на Украине в 2020 году — на ее политическую, экономическую и социальную жизнь.

Россия и Великобритания начали вакцинацию. На фармацевтическом рынке - война вакцин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил о недавнем интервью президента Владимира Зеленского The New York Times.

«Украина, конечно, пытается использовать эту ситуацию, президент прямо говорит западным партнерам, что если вы не дадите вашу вакцину, то вы поставите нас в очень неудобное, проигрышное положение внутри страны, потому что сложно запрещать российскую вакцину», — сказал Бортник.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний момент на территории Украины, на харьковском заводе «Биолек», возможно наладить производство российской вакцины «Спутник V».

Киевские власти заявили, что не планируют закупку российской вакцины, и вели переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, об ускоренном графике поставок.

Однако президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вакцину от коронавируса начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы.

В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский попросил его о содействии Украине в предоставлении вакцины.