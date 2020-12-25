Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна станет лучше, чем она была до президентских выборов. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил Telegram-канал «Пул первого»

«И все говорят: вот нам бы страну, которая была до выборов, нам бы жить, как в той стране. Нет, той страны не будет и не нужно… Мы будем лучше… я уверен. Белорусы неглупые люди, они пройдут этот период и поймут — не что мы потеряли, а что мы можем потерять и с чем мы останемся», — сказал Лукашенко, общаясь с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

Через «а» или через «о»? Политическая филология президента Лукашенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.