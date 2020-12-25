Сын умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниил Привалов возмутился тем, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни другие украинские высокопоставленные лица не приехали на похороны градоначальника. Об этом он рассказал в комментарии изданию «Страна» 25 декабря

Кернес умер. Что изменит смерть мэра Харькова © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк раскритиковал Офис президента за то, что никто не приехал почтить память Кернеса, а также упомянул заявление Зеленского, связанное со смертью его отца.

«Очень удивился. Эта фраза недалеких клерков про "к нему было неоднозначное отношение" явно не принадлежит президенту. Или в ОП уже у Зеленского вообще ничего не спрашивают и слова не дают? Они дружили с отцом, знали друг друга, встречались и виделись много раз. Ты — президент, а Харьков — образцово-показательный город. Учитывая колоссальный рейтинг отца, что он имел в виду под словом "неоднозначность"? Его жизнь была неоднозначной, или что? У меня супруга очень правильно по этому поводу написала: "Я вам желаю, когда вы уйдете со своего поста, чтобы о вас все было однозначно". Меня утомило то, что меньшинство продавливает большинство. Пусть приедет в Харьков и спросит, как харьковчане относятся к мэру?» — сказал он.

Утром 17 декабря стало известно, что скончался Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ. Функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов. В среду, 23 декабря, Кернеса отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.