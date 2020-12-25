Папа Римский Франциск в своем рождественском обращении помолился за мир в Донбассе и Карабахе. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил Vatican News

«Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлечённых стран продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных областях Украины, и способствовать диалогу — единственному пути, ведущему к миру и к примирению», — сказал Папа Римский.

Почему Украине не нужна реинтеграция Донбасса? © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Этот непростой период обозначен экологическим кризисом, серьёзным экономическим и социальным дисбалансом, он усугублён пандемией Covid-19. Поэтому мы особенно нуждаемся в братстве, основанном на подлинной любви, способной к действенному милосердию по отношению ко всем: это же касается отношений между народами и нациями», — сказал Папа.

В этом году из-за пандемии понтифик выступал лишь перед камерами — обычно «К городу и к миру» (Urbi et orbi) произносилась с балкона базилики Святого Петра перед собравшимися верующими.