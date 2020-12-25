«Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлечённых стран продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных областях Украины, и способствовать диалогу — единственному пути, ведущему к миру и к примирению», — сказал Папа Римский.
Он также призвал возобновить международное сотрудничество начиная с сектора здравоохранения, чтобы обеспечить всех людей вакциной от COVID-19.
«Этот непростой период обозначен экологическим кризисом, серьёзным экономическим и социальным дисбалансом, он усугублён пандемией Covid-19. Поэтому мы особенно нуждаемся в братстве, основанном на подлинной любви, способной к действенному милосердию по отношению ко всем: это же касается отношений между народами и нациями», — сказал Папа.
В этом году из-за пандемии понтифик выступал лишь перед камерами — обычно «К городу и к миру» (Urbi et orbi) произносилась с балкона базилики Святого Петра перед собравшимися верующими.