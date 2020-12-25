В Институте модернизации содержания образования Украины (МОН) сообщили, что обяжут учителей заклеить в учебниках по химии для 9 класса информацию о пользе соды в лечении онкологических заболеваний, написал сайт Znaj.ua 25 декабря

«Просим донести данную информацию до сведения учителей и организовать заклейки предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы 8 учебника "Химия. 9 класс"», — говорится в письме ведомства.

Ранее стало известно, что в украинских учебниках по химии содержится информация о том, что пищевая сода помогает в профилактике и лечении онкологии, а также отбеливает зубы. СМИ писали о том, что такие данные авторы взяли с сайта «Всеукраинской ассоциации пенсионеров».

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Каким образом принимался учебник к массовому изданию и понесет ли кто-то из проверяющих за это персональную ответственность, в том числе материальную, в ведомстве не сообщили.

Зато известно, что вместо повествования о соде на этом месте в учебнике будет информация о йодированной соли.