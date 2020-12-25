Диетолог посоветовала 31 декабря соблюдать привычный режим питания и ужин не пропускать. При этом за несколько дней до праздника включить в рацион больше круп, квашеной капусты, моченых яблок, салата из свежей моркови и свеклы.
По словам медика, эта еда «повысит запас прочности на праздники», нивелировав лишнее в новогоднюю ночь. Также диетолог предложила за несколько дней до боя курантов убрать из рациона колбасу, сосиски, сахар и алкоголь, чтобы в новогоднюю ночь был ресурс для переработки лишнего. Специалист подчеркнула, что праздничное переедание чревато госпитализацией.
«Некоторые люди умудряются в новогоднюю ночь съедать трехдневный запас калорий. Это огромная нагрузка на пищеварительный тракт. Хирурги и терапевты во всеоружии ждут пациентов, которые не соблюдают наши правила», — заявила Самойленко.
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