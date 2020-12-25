Украинский диетолог, эндокринолог, руководитель клиники диетологии Наталия Самойленко заявила, что переедание в новогоднюю ночь может закончиться плачевно и дала советы, как этого избежать. Об этом сообщил «Бульвар Гордона» 25 декабря

Орбакайте удивила новогодним застольем у Пугачевой © Алла Пугачева/Инстаграм

По словам медика, эта еда «повысит запас прочности на праздники», нивелировав лишнее в новогоднюю ночь. Также диетолог предложила за несколько дней до боя курантов убрать из рациона колбасу, сосиски, сахар и алкоголь, чтобы в новогоднюю ночь был ресурс для переработки лишнего. Специалист подчеркнула, что праздничное переедание чревато госпитализацией.

«Некоторые люди умудряются в новогоднюю ночь съедать трехдневный запас калорий. Это огромная нагрузка на пищеварительный тракт. Хирурги и терапевты во всеоружии ждут пациентов, которые не соблюдают наши правила», — заявила Самойленко.

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