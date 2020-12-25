Житель Запорожья спрыгнул 25 декабря в реку с нового моста, который днем ранее открывал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил портал «Акцент»

Открытый Зеленским новый мост начал разрушаться в тот же день — видео © Сайт президента Украины

Сообщается, что утром следующего дня некий мужчина приехал на такси на новый мост, вышел из машины и спрыгнул с него в реку. На настоящий момент тело мужчины еще не найдено. О мотивах его поступка не сообщается.

Данный мост должен стать частью непрерывной 9-километровой магистрали, призванной соединить оба берега Днепра через остров Хортица. Строительство объекта началось еще в 2004 году.