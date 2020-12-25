В четверг, 24 декабря, Зеленский во время визита в Запорожье открыл движение по мосту через Старый Днепр. В тот же день в сети появилось видео, на котором местные жители показали неудовлетворительное качество работ на сооружении, которое шатается сильнее, чем старый мост.
Сообщается, что утром следующего дня некий мужчина приехал на такси на новый мост, вышел из машины и спрыгнул с него в реку. На настоящий момент тело мужчины еще не найдено. О мотивах его поступка не сообщается.
Данный мост должен стать частью непрерывной 9-километровой магистрали, призванной соединить оба берега Днепра через остров Хортица. Строительство объекта началось еще в 2004 году.