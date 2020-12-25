Россия внесла в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) 2 миллиона швейцарских франков (больше 166 млн рублей) на решение гуманитарных последствий конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 25 декабря сообщило Министерство иностранных дел РФ

Безпалько: Карабах стал главной болевой точкой России в 2020 году © РИА Новости, Нина Зотина

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В начале ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.