«Никто же не знает, какая вакцина лучше, какая хуже. Мы планируем еще пять-шесть вакцин привезти в Беларусь. В зависимости от того, как договоримся, сейчас это дефицит большой. Попробуем и сравним», — сказал Лукашенко.
По его словам, одними из первых привьют врачей, но главный принцип — добровольность.
До конца весны в Белоруссии планируют вакцинировать от COVID 1,2 млн человек, а затем выйти на показатель в 5,5 млн.
Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины «Спутник V». Результаты исследований признаны положительными. Белоруссия планирует закупить у РФ на первом этапе 100 тысяч доз вакцины против коронавируса.