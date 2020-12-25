Антикоронавирусные вакцины нескольких производителей планируется поставить в Белоруссию. Об этом 25 декабря сообщил президент Александр Лукашенко, передает «Беларусь сегодня»

Политолог назвал условие для производства российской вакцины на Украине © Facebook, Денис Жарких

По его словам, одними из первых привьют врачей, но главный принцип — добровольность.

До конца весны в Белоруссии планируют вакцинировать от COVID 1,2 млн человек, а затем выйти на показатель в 5,5 млн.

Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины «Спутник V». Результаты исследований признаны положительными. Белоруссия планирует закупить у РФ на первом этапе 100 тысяч доз вакцины против коронавируса.