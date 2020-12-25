Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» 25 декабря опубликовала на своем сайте заявление, в котором раскритиковала нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Поводом к этому стало интервью Зеленского изданию «Фокус», в котором тот вспомнил о лидере «Евросолидарности»

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В «Европейской солидарности» в ответ заявили, что нынешняя власть занимается преследованием своих оппонентов.

«Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии относительно Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента и лидера украинской проевропейской оппозиции», — заявила пресс-служба.

Также в заявлении перечисляются несколько громких коррупционных скандалов в команде нынешнего главы государства, которые, по мнению партии, не получили должной реакции от властей и правоохранительных органов.

«Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь», — говорится в сообщении.