Интервью с Зеленским было опубликовано 25 декабря. В нем, в частности, он сказал, что «все ждут, когда посадят Порошенко».
В «Европейской солидарности» в ответ заявили, что нынешняя власть занимается преследованием своих оппонентов.
«Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии относительно Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента и лидера украинской проевропейской оппозиции», — заявила пресс-служба.
Также в заявлении перечисляются несколько громких коррупционных скандалов в команде нынешнего главы государства, которые, по мнению партии, не получили должной реакции от властей и правоохранительных органов.
«Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь», — говорится в сообщении.