Мэр Одессы Геннадий Труханов 24 декабря на сессии горсовета заявил, что в вопросе вакцины от коронавируса не имеет значение страна, в которой она производится. Его слова приводит местное издание «Таймер»

Украинские официальные лица не раз заявляли, что государство не намерено вступать в переговоры с РФ о возможности поставок российской вакцины от COVID-19. Согласно заявлению президента Владимира Зеленского, Украина в настоящее время ведет переговоры со странами Европы, а также Китаем и Индией о поставках вакцины. Власти обещают, что вакцинировать украинцев начнут уже в первом квартале будущего года, однако до сих пор нет ясности, какой вакциной будут прививать граждан страны. Закупка Украиной российской вакцины зависит от США — Кость Бондаренко © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По словам Труханова, политические вопросы не должны превалировать над необходимостью защитить жизнь и здоровье граждан.

«Если вакцина имеется, если она действенна, то мне как человеку — высказываю своё мнение — совершенно все равно, где именно она произведена. Это вопрос уже не политический, а вопрос спасения жизней одесситов», — заявил он.

Мэр подчеркнул, что для такого решения нужна политическая воля, и последнее слово должно все равно оставаться за Минздравом.

Тем временем украинцы продолжают массово заражаться коронавирусом, ежедневно диагнозы подтверждаются приблизительно у 10 тыс. человек. Всего общее число заболевших за все время пандемии перевалило за миллион.