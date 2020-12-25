Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина 25 декабря призвала киевские власти не заниматься абсурдом, связанным с попытками сорвать строительство опреснительных установок в крымском регионе. Ее слова приводит РИА Новости

Кулеба пригрозил сорвать проект по опреснению воды в Крыму © Facebook Dmytro Kuleba Сергей Аксенов заверил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и Ялты. В ответ на это глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализовать этот проект.

«Это абсурдные заявления, которыми Кулеба пытается выслужиться перед правительством Украины и тем самым показать свою псевдоработу в отношении Крыма. Кроме улыбки это уже не вызывает никаких эмоций. Крымчане ничего такого всерьез не воспринимают. Помешать ничему киевские власти не смогут. Абсолютно ничего они не смогут сделать. Им стоит посмотреть хорошо на своих предшественников, к примеру, Ленура Ислямова, который уже осужден за энергоблокаду Крыма. Пусть они будут осторожны с такими заявлениями и не разбрасываются словами, в противном случае придется отвечать за свои поступки», — сказала Гридчина.

Она добавила, что верит в то, что до сознания украинских политиков когда-нибудь дойдет, что Крым — это часть России.

«Украина не волнуется за крымчан, им всё равно. Своей работой киевские власти противоречат сами себе. Налицо политика двойных стандартов. С одной стороны, они говорят, что хотят вернуть Крым, и будет для крымчан все хорошо, а с другой — рубят все мосты и делают все против крымчан», — подчеркнула Гридчина.

До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал во что бы то ни стало решить проблему с пресной водой в Крыму.