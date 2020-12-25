Ученые разных стран проводят исследования на тему того, как продукты из обычных супермаркетов могут снижать риск заражения коронавирусом и степени тяжести его течения, если инфицирование все же произошло. О том, к каким результатам пришли представители науки, пишет 25 декабря газета «Московский комсомолец»

Ученые из Бохайского университета в Китае уверены, что в борьбе с COVID-19 может помочь тунец: причем как самостоятельно приготовленный, так и консервированный.

Исследователи изучили влияние 142 пептидов, содержащихся в этой рыбе, на ДНК вируса и пришли к выводу, что один из белков в составе тунца «может играть важную роль в подавлении активности» COVID-19, а именно — не давать вирусу распространяться от клетки к клетке.

Названо число украинцев, которые заболеют COVID-19 в праздники © REUTERS, Gleb Garanich

Сотрудники Университета штата Северная Каролина в США провели исследование, посвященное влиянию на COVID-19 химических веществ под названием флаванолы. Они содержатся в зеленом чае, темном шоколаде, чернике и вине.

Оказалось, что эти вещества также мешают коронавирусу распространяться в организме человека.

Ученые из Александрийского университета в Египте и Университета принцессы Нура бинт Абдулрахман в Саудовской Аравии выяснили, что происходит с COVID-19 при потреблении человеком кефира.

Этот напиток давно известен не только как источник белка и кальция, но и прибиотик — вещество, способное усиливать иммунную систему человека.

Кулеба рассказал, откуда Украина получит вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Представители Юго-Восточного Университета Нова и Легочного института Авентура в США протестировали степень воздействия экстракта семян грейпфрута на COVID-19. Выяснилось, что спрей в нос, изготовленный на их основе в комплексе со спиртом ксилит, снижает риск заражения коронавирусом и быстро лечит болезнь, в случае ее наличия.

«Точный механизм работы ксилита и экстракта семян грейпфрута полностью не изучен, но, основываясь на наших исследованиях и экспериментах по визуализации, кажется, что он предотвращает проникновение вируса в клетку», — заявили исследователи.

Индийские ученые из Университета Висва-Бхарати проверили действие на COVID-19 консерванта для консервов, а именно — Е234. Их исследовании дали тот же результат, что и анализ влияния на вирус тунца.

Число заболевших COVID-19 украинцев перевалило за миллион © kkb2krasnodar

Испытания показали, что средство, содержащее экстракт этих растений, может предотвратить инфекцию и уменьшить тяжесть симптомов, если люди действительно заразятся коронавирусом.

Доктор Сара Берри, являющаяся лектором по диетологии в Королевском колледже Лондона, заявила, что все эти исследования имеют высокую научную ценность, но пока лучшее средство от COVID-19 — традиционное, здоровое и разнообразное питание, а не «волшебная пилюля».

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