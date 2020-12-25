Ученые из Бохайского университета в Китае уверены, что в борьбе с COVID-19 может помочь тунец: причем как самостоятельно приготовленный, так и консервированный.
Исследователи изучили влияние 142 пептидов, содержащихся в этой рыбе, на ДНК вируса и пришли к выводу, что один из белков в составе тунца «может играть важную роль в подавлении активности» COVID-19, а именно — не давать вирусу распространяться от клетки к клетке.
Однако чрезмерное потребление этой рыбы окажет уже негативное воздействие на здоровье из-за высокого содержания в тунце ртути.
Сотрудники Университета штата Северная Каролина в США провели исследование, посвященное влиянию на COVID-19 химических веществ под названием флаванолы. Они содержатся в зеленом чае, темном шоколаде, чернике и вине.
Оказалось, что эти вещества также мешают коронавирусу распространяться в организме человека.
Ученые из Александрийского университета в Египте и Университета принцессы Нура бинт Абдулрахман в Саудовской Аравии выяснили, что происходит с COVID-19 при потреблении человеком кефира.
Этот напиток давно известен не только как источник белка и кальция, но и прибиотик — вещество, способное усиливать иммунную систему человека.
В ходе ряда исследований были получены данные о том, что «кефир может действовать как защитное средство против вирусных инфекций», в том числе — против коронавируса.
Представители Юго-Восточного Университета Нова и Легочного института Авентура в США протестировали степень воздействия экстракта семян грейпфрута на COVID-19. Выяснилось, что спрей в нос, изготовленный на их основе в комплексе со спиртом ксилит, снижает риск заражения коронавирусом и быстро лечит болезнь, в случае ее наличия.
«Точный механизм работы ксилита и экстракта семян грейпфрута полностью не изучен, но, основываясь на наших исследованиях и экспериментах по визуализации, кажется, что он предотвращает проникновение вируса в клетку», — заявили исследователи.
Индийские ученые из Университета Висва-Бхарати проверили действие на COVID-19 консерванта для консервов, а именно — Е234. Их исследовании дали тот же результат, что и анализ влияния на вирус тунца.
Наконец, сотрудники Университета Суонси в Великобритании протестировали действие на коронавирус морских водорослей.
Испытания показали, что средство, содержащее экстракт этих растений, может предотвратить инфекцию и уменьшить тяжесть симптомов, если люди действительно заразятся коронавирусом.
Доктор Сара Берри, являющаяся лектором по диетологии в Королевском колледже Лондона, заявила, что все эти исследования имеют высокую научную ценность, но пока лучшее средство от COVID-19 — традиционное, здоровое и разнообразное питание, а не «волшебная пилюля».
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