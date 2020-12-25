Экс-президент Молдавии Игорь Додон не собирается уходить из политики и намерен в будущем защищать дружбу республики с Россией. Об этом он заявил 25 декабря в видеоролике в своем Facebook

Додон сделал предложение Санду в связи с отставкой премьера Молдавии © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что не намерен уходить из политики, а 30 декабря вернется к руководству Партии социалистов.

Додон возглавил Соцпартию в 2011 году, однако был вынужден ее покинуть в 2016 году, когда стал президентом Молдавии, поскольку глава республики не может иметь партийную принадлежность.

Ранее Додон говорил, что новому президенту Молдавии Майе Санду будет непросто выстраивать отношения с РФ, поскольку в прошлом она допускала критику Москвы. К тому же недавно Санду подняла вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья.