«Я буду защищать все ценности, за которые мы боролись все эти годы, — это наша государственность, наши ценности, наша дружба с Россией и не только», — сказал Додон.
Он подчеркнул, что не намерен уходить из политики, а 30 декабря вернется к руководству Партии социалистов.
Додон возглавил Соцпартию в 2011 году, однако был вынужден ее покинуть в 2016 году, когда стал президентом Молдавии, поскольку глава республики не может иметь партийную принадлежность.
Ранее Додон говорил, что новому президенту Молдавии Майе Санду будет непросто выстраивать отношения с РФ, поскольку в прошлом она допускала критику Москвы. К тому же недавно Санду подняла вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья.