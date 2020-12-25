Российский фильм «Обратная связь» вышел в прокат на Украине 24 декабря. Это первая российская картина за два года, которую покажут на больших экранах в этой стране

Барац из «Квартета И» признался, что ему не нравится в Зеленском © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Последний раз картина российского производства показывалась в украинских кинотеатрах два года назад — это был фильм «Громкая связь». «Обратная связь» — продолжение этой серии. Обе ленты сняты коллективом «Квартет И».

На Украине фильм будет транслироваться на русском языке с украинскими субтитрами. В комментарии журналистам представители сети кинотеатров, где будут показывать российскую картину, отметили, что не нарушают украинское законодательство. По их словам, украинские прокатчики не отказываются от фильмов из РФ, якобы их просто не предлагают дистрибьюторы.

«Квартет И» — популярный творческий коллектив, в его состав входит, в том числе, одессит Леонид Барац. В недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он рассказал, как будущий президент Украины Владимир Зеленский и его «Квартал 95» конфликтовали с ними из-за того, что фильмы обеих студий выходили одновременно и конкурировали друг с другом.