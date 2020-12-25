Украинский лидер Владимир Зеленский не считает заместителя главы Офиса президента Олега Татарова коррупционером. Об этом он заявил 25 декабря в интервью журналу «Фокус»

Венедиктова прокомментировала передачу дела Татарова в СБУ © Facebook, Ирина Венедиктова сказал Зеленский.

Он передал свой разговор с руководителем Офиса Андреем Ермаком по поводу Татарова.

«Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили. С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры. Все эти полномочия передали Андрею Смирнову (заместитель председателя ОП. — Ред.). Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват», — отметил Зеленский.

Президент заверил, что любой человек из его окружения, заподозренный в коррупции, будет немедленно уволен.

«И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали», — подытожил Зеленский.

В начале декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. На прошлой неделе Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.

В начале недели заместитель председателя Офиса президента написал заявление о временном приостановлении полномочий «во избежание конфликта интересов и чтобы удовлетворить общественный запрос». К тому времени Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении Татарову по статье о взяточничестве.

Накануне стало известно, что Офис генпрокурора передал дело из НАБУ в СБУ. НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.