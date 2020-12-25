Юморист Максим Галкин активно ведет свой Instagram, где у него 8,7 млн подписчиков, и в последнее время все чаще постит в сети рекламу. Причем каждая из таких публикаций сопровождается совместным фото или видео с детьми. Негативные отзывы поклонников продолжают появляться в соцсети комика все эти дни

«Когда я был маленький, у меня была мечта: новенький крутой велосипед. Ребенком я был серьезным, поэтому начал копить деньги на велик и даже собрал нужную сумму… но к тому моменту велосипед уже стоил дороже», — написал юморист.

В качестве решения вопроса инфляции он предложил подписчикам хранить сбережения в банке, что шокировало даже украинцев.

«Вот это да!!! Галкин даже такое рекламирует, дожили», «"Сколько же все-таки за такую рекламу ему плОтЮт?"— спросил бы я, если был бы теткой с одесского "Привоза"! Но я просто с Одессы — поэтому… затаюсь!», «Так люблю вашу семью, но так противно читать вашу рекламу, неужели вообще нет средств, чтобы опускаться до этого?», «Пугачева уже не содержит?» — возмутились поклонники.

Ранее мы писали: «У вас и на лошадях можно!»: Галкин показал, как развлекаются дети в замке.