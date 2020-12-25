Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы выйти из Минских соглашений, но это грозит снятием санкций с России. Об этом он заявил 25 декабря в интервью журналу «Фокус»

Российский эксперт объяснил, как Байден будет использовать Минские соглашения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал он.

По словам Зеленского, никто якобы не хочет заканчивать войну в Донбассе, «кроме Украины и европейских партнеров».

Украина уклоняется от выполнения Минских соглашений, которые призваны урегулировать ситуацию в Донбассе. Политолог Ростислав Ищенко отмечал, что Украина давно сформировала позицию, согласно которой Минские соглашения были подписаны, чтобы спасти Киев от военного поражения, а не для того, чтобы их выполняли. Эксперт подчеркивал, что сейчас украинская сторона пошла немного дальше и пытается дезавуировать Минские соглашения таким образом, чтобы после всего этого Россия заявила, что поскольку Украина не выполняет Минские соглашения, то их больше нет.