«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — Ред.). Но лично я бы вышел», — сказал он.
По словам Зеленского, никто якобы не хочет заканчивать войну в Донбассе, «кроме Украины и европейских партнеров».
Украина уклоняется от выполнения Минских соглашений, которые призваны урегулировать ситуацию в Донбассе. Политолог Ростислав Ищенко отмечал, что Украина давно сформировала позицию, согласно которой Минские соглашения были подписаны, чтобы спасти Киев от военного поражения, а не для того, чтобы их выполняли. Эксперт подчеркивал, что сейчас украинская сторона пошла немного дальше и пытается дезавуировать Минские соглашения таким образом, чтобы после всего этого Россия заявила, что поскольку Украина не выполняет Минские соглашения, то их больше нет.