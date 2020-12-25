«Это фейк. С Максом все хорошо», — коротко и емко заявила Хотеева.
По ее словам, новость о госпитализации Барских кто-то активно пересылал журналистам с неизвестного почтового ящика, но личность злоумышленника пока установить не удалось.
Хотеева заявила, что если бы представители СМИ внимательнее относились к электронным письмам, то заметили бы, что пресс-релиз отличался от официального, которые обычно получают медиа.
В начале декабря Макс Барских (по паспорту Николай Бортник) презентовал новую композицию «Имена», которая стала саундтреком к украинской эротической драме La Plage (с французского — «Пляж»).
Это фильм о каминг-ауте двух молодых людей. Поклонники Барских решили, что, участвуя в этом проекте, Барских также признается в нетрадиционной ориентации, о чем ранее писало издание Украина.ру.