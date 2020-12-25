В четверг, 24 декабря, в прессе появилась информация, что украинский певец Макс Барских в тяжелом состоянии госпитализирован в результате отравления. В пятницу, 25 декабря, пиар-менеджер исполнителя Екатерина Хотеева прокомментировала информацию СМИ, передает «КП в Украине»

«Это фейк. С Максом все хорошо», — коротко и емко заявила Хотеева.

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Хотеева заявила, что если бы представители СМИ внимательнее относились к электронным письмам, то заметили бы, что пресс-релиз отличался от официального, которые обычно получают медиа.

В начале декабря Макс Барских (по паспорту Николай Бортник) презентовал новую композицию «Имена», которая стала саундтреком к украинской эротической драме La Plage (с французского — «Пляж»).

Это фильм о каминг-ауте двух молодых людей. Поклонники Барских решили, что, участвуя в этом проекте, Барских также признается в нетрадиционной ориентации, о чем ранее писало издание Украина.ру.