Полноценный вооруженный конфликт с Россией не нужен Украине. Об этом изданию «Фокус» рассказал глава государства Владимир Зеленский. Интервью с ним было опубликовано 25 декабря

Зеленского спросили, не ожидает ли он, что Россия будто бы может «напасть» на Украину со стороны Крыма, на что президент ответил, что это «ужасная ситуация» и он не хочет ее представлять. Золотарев уточнил, о какой информационной войне с Россией говорил Зеленский © president.gov.ua

«Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал он.

В этом же интервью Зеленский заявил, что не звонит президенту РФ Владимиру Путину, так как пока нет предмета для разговора.