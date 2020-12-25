Суд Европейского союза фактически признал незаконными санкции против экс-премьера Украины Николая Азарова, отменив решение об их наложении. Об этом сообщило издание Zn.ua

Азаров: Что такое санкции? © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры», — сказано в решении.

В связи с этим суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные затраты обязан оплатить Совет Евросоюза.

В марте 2020 года Совет ЕС принял решение о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Санкции в отношении политиков из окружения Януковича действуют с 2014 года. Их счета были заморожены, поскольку в Брюсселе членов команды бывшего президента заподозрили в злоупотреблении полномочиями.