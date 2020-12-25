Несмотря на запрос России по делу об экстрадиции экс-нациста Гельмута Оберлендеру власти Канады отказались от комментариев и не запрашивали никакие документы. Об этом сообщило российское посольство в Оттаве, передает 25 декабря РИА Новости

Нацисты во власти или власть у нацистов? Как «слуги народа» Зеленского уходят к Билецкому © nackor.org

Российские дипломаты указали, что несмотря на неоспоримость фактов вины нацистского преступника, процедура лишения его гражданства явно затягивается. Адвокат Оберлендера считает, что дело «еще далеко не закончено» и процесс депортации не ведется.

«Очевидно, что влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему "канадскую прописку" до ухода из жизни», — говорится в заявлении.

Недавно 96-летнего Гельмута Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. По данным Следственного комитета РФ, он так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.

Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии.